علم مدار 3 سنوات.. نظام جديد للدوري المصري الممتاز

كتب - محمد القرش:

استقرت رابطة الأندية المصرية على إلغاء الهبوط لموسم 2024/25 الجاري، بعد اجتماع مع الأندية التي غاب عنها الزمالك وبيراميدز.

في بداية الاجتماع قالت الرابطة أنه لن يتم إلغاء الهبوط للموسم الجاري، لكن اعترضت معظم الأندية المتواجدة في الجلسة، وتم اتخاذ القرار بعد إجراء تصويت.

النظام الجديد للدوري المصري

- سيتكون الدوري المصري الممتاز من 21 فريقا بالموسم المقبل، حيث يقام من دور واحد ثم يتم تقسيمه على مجموعتين.

- مجموعة المنافسة على البطولة مكونة من (7 فرق) على أن تكون مجموعة الهبوط مكونة من (14 فريقا)، ومن ثم يهبط 4 فرق بنهاية الموسم ويصعد 3.

- سيتم العمل بهذا النظام حتى يعود الدوري لشكله الطبيعي من 18 فريقا بعد 3 سنوات.

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