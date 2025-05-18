مصدر يكشف لمصراوي السبب وراء عدم إعلان الأهلي التعاقد رسميًا مع خوسيه ريفيرو

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن سبب عدم الإعلان بشكل رسمي عن المدير الفني الجديد للفريق جوزيه ريفيرو، خلال الفترة الحالية.

وكان ريفيرو قد وصل إلى القاهرة يوم الخميس الماضي الموافق 15 مايو الجاري، استعدادا للإعلان عن توليه مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي بشكل رسمي، بعدما أنهى المارد الأحمر اتفاقه مع المدرب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، بحسب المصدر ذاته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد: "ريفيرو ما زال يجري محادثات مع مجلس إدارة النادي الأهلي، لاختيار الجهاز الفني المعاون له في تدريب الفريق ولن يتم الإعلان عن تعيين رفيرو بشكل رسمي، في الأيام المقبلة لحين الاتفاق على الجهاز الفني بالكامل".

وأضاف: "عماد النحاس سيقود الفريق في مباراة فاركو المقبلة بالدوري، ثم يتم الإعلان عقب المباراة عن المدير الفني الجديد للفريق".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في شهر أبريل الماضي رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق، تعيين عماد النحاس مديرًا فنيا مؤقتًا للفريق، خلفًا لكولر لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، الذي بات ريفيرو الأقرب بشكل كبير.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف قبل جولة من نهاية الموسم الحالي.

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