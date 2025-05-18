اتحاد السلة يغرّم الأهلي ويصدر عقوبات على جماهيره بعد أحداث نصف نهائي الدوري

كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، اعتماد قرار لجنة المسابقات برئاسة محمد فتحي، بتوقيع عقوبات على جماهير النادي الأهلي بسبب خروجهم عن الروح الرياضية خلال مباراة الزمالك في ثالث مواجهات نصف نهائي دوري السوبر.

وجاء بيان الاتحاد كالآتي..

اعتمد الاتحاد المصري لكرة السلة، قرار لجنة المسابقات برئاسة الأستاذ محمد فتحي، بتوقيع عقوبات على جماهير النادي الأهلي على خلفية أحداث ثالث مواجهات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة أمام نادي الزمالك.

وأكد تقرير مراقب المباراة، أن جماهير النادي الأهلي خرجت عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري.

وقرر الاتحاد المصري للسلة تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه، ومنع الجماهير التي حضرت المباراة من حضور فعاليات اتحاد السلة لمدة شهرين، بالتنسيق مع شركة تذكرتي مع تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث.