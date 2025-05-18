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موقف مفاجئ من الأندية في اجتماع الرابطة المصرية

07:09 م الأحد 18 مايو 2025

رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري

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أوضح مصدر مُطلع كواليس ما يدور في اجتماع الرابطة المصرية مع الأندية الجاري الآن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن معظم الأندية الحاضرة في اجتماع الرابطة مصممة على إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز 2024/25.

وأوضح المصدر أن الكثير من الأندية وافقت على أن يكون الموسم المقبل من الدوري الممتاز به 21 فريقا، والاتجاه الآن إلى التوصل لشكل مناسب للمجموعات.

ترتيب مجموعة الهبوط من الدوري

1.الجونة - 30 نقطة

2.زد - 30 نقطة

3.طلائع الجيش - 27 نقطة

4. إنبي - 25 نقطة

5. الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6. سموحة - 24 نقطة

7. مودرن سبورت - 22 نقطة

8. غزل المحلة - 21 نقطة

9. الإسماعيلي - 19 نقطة

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