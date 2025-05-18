كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التشكيل الذي سيخوض به مباراة نيجيريا عند السادسة من مساء اليوم الأحد لتحديد صاحب المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً.

منتخب مصر للشباب كان قد خسر في مباراة دور نصف النهائي على يد المنتخب المغربي، فيما خسر منتخب نيجيريا ضمن منافسات الدور ذاته على يد نظيره جنوب أفريقيا.

وضمنت المنتخبات الأربع المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للشباب التي ستقام بدولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025

تشكيل شباب مصر لمباراة نيجيريا

ويبدأ منتخب مصر مباراة نيجيريا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: محمد عاطف، محمد جمال، عبد الله بوستنجي، مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كاباكا، محمد السيد، محمود لبيب.خط الهجوم: أحمد شرف، عمر أسامة حسن، مهند محمد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عبد المنعم تامر، محمد منشاوي، عمر خضر، محمد رأفت، عمرو خالد بيبو، محمد هيثم، محمد زعلوك، عموري.ويتطلع منتخب مصر للشباب للحصول على الميدالية البرونزية، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1993 و2001 و2011.

اقرأ أيضًا:

"أرحب بعقوبته".. وزيرة الرياضة الفرنسية تهاجم مصطفى محمد لرفضه المشاركة بجولة "دعم المثلية"

إجراء رسمي من الزمالك بسبب "الإعلان المُسيء"