"لن تنضم للمنتخب".. مدرب هولندا يتحدى نجم الاتحاد بسبب الدوري السعودي

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم الأداء المميز الذي قدمه ستيفين بيرجوين هذا الموسم بقميص نادي الاتحاد السعودي، وقيادته الفريق لتحقيق لقب الدوري، إلا أن ذلك لم يشفع له للعودة إلى صفوف منتخب هولندا، في ظل استمرار رونالدو كومان على رأس القيادة الفنية لـ"الطواحين".

كومان، الذي سبق أن انتقد قرار بيرجوين بالانتقال إلى الدوري السعودي، جدد رفضه ضم اللاعب إلى المنتخب، مؤكدًا أن موقفه لم يتغير، رغم اعترافه بتألق اللاعب ومساهمته في تتويج الاتحاد بلقب الدوري.

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "nlsportnieuws": "أصبحت أتابع الدوري السعودي، وعلمت أن بيرجوين أصبح بطلًا للدوري مع الاتحاد، نعم، أنا نادم بعض الشيء على كلماتي السابقة، ولكن رغم ذلك، الباب مغلق أمامه ما دمت مدربًا للمنتخب".

وأضاف: "هو من صرّح بأنه لا يريد اللعب تحت قيادتي، ولذلك لن أتصل به، عليه الانتظار حتى يتولى مدرب وطني جديد المهمة، حينها يمكن أن يُفتح الباب مجددًا".

وكان كومان قد أطلق سابقًا تصريحات مثيرة للجدل، عندما أشار إلى أن بيرجوين لو لعب لفريق يتذيل ترتيب الدوري الهولندي، لكان ذلك أفضل له من اللعب في السعودية، مؤكدًا أنه لن يضمه طالما ظل في منصبه.

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