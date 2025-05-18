علاء عبد العال: "بيراميدز لا يلوم إلا نفسه"

كتب- محمد خيري:

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، أن الأهلي هو من سيحصل على بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدا أن بيراميدز كان قريبا من حصد اللقب ولكن لاعبوه فرطوا في صدارة جدول الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: "الأهلي الأقرب للدوري أنا بعلن أهلاويتي ولكن هزيمة بيراميدز مباراتين ورا بعض سهل من مهمة الأهلي في حصد لقب الدوري، وفرطوا في صدارة الجدول ولكن لا يلوموا إلا أنفسهم".

وأضاف: "قبل انتهاء المسابقة قلت مسبقا أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بالدوري ولاعبي الأهلي بخبراتهم والحماس والإصرار نجحوا في استغلال تعثر بيراميدز في مباراتين، ولاعبي السماوي لا يلوموا إلا أنفسهم".

وتابع: "الأمور غير واضحة بشأن استمراري مع الجونة من عدمه وتم الحديث معي من قبل بعض الأندية في منتصف الموسم وتحدثوا معايا ولكن الجونة كان في موقف صعب واعتذرت لهم، و فضلت الاستمرار مع الجونة والأفضل سنراه في الموسم المقبل بصرف النظر عن المقابل المادي في النادي، وعقب انتهاء الموسم سنرى ما هو القرار الأنسب وسأختاره".

وأختتم: "نشتغل ونجتهد ونعمل بكل جهد، وواجهنا سوء توفيق غير عادي في بعض المباريات ولكن الحمدلله على ثقة مجلس إدارة الجونة رغم تراجع النتائج في بعض المباريات، والدوري الموسم دا جميل وممتع، على مستوى المنافسة وصراع الهبوط والجميع في موقف صعب للغاية والفوز في أي مباراة قادر على تغيير الموقف".