مصدر يكشف لمصرواي موقف الرابطة الأقرب من إلغاء الهبوط

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر لموقع "مصراوي" أن رابطة الأندية المصرية رفضت إلغاء الهبوط من الدوري المصري هذا الموسم، حيث جاء هذا القرار بعد اجتماع مع الأندية.

وتنص لائحة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 الاستثنائي على هبوط فريقين فقط إلى الدرجة الأدنى، مع صعود ثلاثة فرق.

ترتيب مجموعة الهبوط

1.الجونة - 30 نقطة

2.زد - 30 نقطة

3.طلائع الجيش - 27 نقطة

4. إنبي - 25 نقطة

5. الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6. سموحة - 24 نقطة

7. مودرن سبورت - 22 نقطة

8. غزل المحلة - 21 نقطة

9. الإسماعيلي - 19 نقطة