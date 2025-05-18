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مصدر يكشف لمصرواي موقف الرابطة الأقرب من إلغاء الهبوط

05:01 م الأحد 18 مايو 2025

رابطة الأندية

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر لموقع "مصراوي" أن رابطة الأندية المصرية رفضت إلغاء الهبوط من الدوري المصري هذا الموسم، حيث جاء هذا القرار بعد اجتماع مع الأندية.

وتنص لائحة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 الاستثنائي على هبوط فريقين فقط إلى الدرجة الأدنى، مع صعود ثلاثة فرق.

ترتيب مجموعة الهبوط

1.الجونة - 30 نقطة

2.زد - 30 نقطة

3.طلائع الجيش - 27 نقطة

4. إنبي - 25 نقطة

5. الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6. سموحة - 24 نقطة

7. مودرن سبورت - 22 نقطة

8. غزل المحلة - 21 نقطة

9. الإسماعيلي - 19 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إلغاء الهبوط الدوري المصري اجتماع الرابطة الإسماعيلي هبوط الدوري المصري ترتيب مجموعة الهبوط
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