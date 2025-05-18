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بسبب 40 مليون.. عبدالله السعيد يفاجئ الزمالك ويرفض الانضمام للمعسكر

04:35 م الأحد 18 مايو 2025

عبدالله السعيد

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كتب- محمد خيري:

رفض عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الانضمام لمعسكر الفريق المغلق، المقرر له اليوم، في الإسماعيلية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني، قرر الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداءً من اليوم الأحد، استعدادا للمرحلة المقبلة.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن عبدالله السعيد، يمر بحالة حزن شديدة في الوقت الحالي بعدما أخطره نادي الزمالك برفض طلباته المالية بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم للتجديد وتم تحديد مبلغ 15 مليون يصل لـ 20 مليون فقط.

وأضاف المصدر، أن "السعيد" يشعر أن كل الأبواب أغلقت أمامه، حاليا بعدما توقف الدوري الليبي الذي كان يملك فيه عرضا من أحد الأندية يصل قيمته إلى مليون دولار.

واختتم المصدر: "عبدالله السعيد لا يتبقى أمامه حاليا سوى عروض من الدوري المصري على رأسهم، المصري وسيراميكا كليوباترا وفاركو بمقابل مادية معقولة، أو الموافقة على عرض الزمالك وختام حياته داخله"..

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