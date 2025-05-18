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عقوبات صارمة على جماهير الزمالك بعد أحداث نصف نهائي دوري السلة

04:20 م الأحد 18 مايو 2025

الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

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كتب- محمد عبدالهادي:

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، قرار لجنة المسابقات برئاسة محمد فتحى بفرض عقوبة جديدة على جماهير نادي الزمالك، بسبب خروج الجماهير عن النص في ثالث مباريات نصف نهائي الدوري أمام النادي الأهلي.

وجاء في تقرير مراقب المباراة، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد السلة اليوم الأحد، أن جماهير نادي الزمالك خرجت عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة، للمباراة الثانية على التوالي، بحسب نص البيان.

وقرر اتحاد السلة توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 60 ألف جنيه، مع إبلاغ شركة تذكرتي بمنع الجماهير التي حضرت مباراة الأهلي والزمالك الثالثة في سلسلة نصف النهائي من حضور أي فعاليات أو مباريات لاتحاد كرة السلة لمدة شهرين.

وفي حالة تكرار مثل هذه الأحداث سيتم تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث، قد تصل إلى منع جماهير الزمالك من حضور المباريات.

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