نصر أبو الحسن يرد عبر مصراوي.. هل تقدم باستقالته من رئاسة الإسماعيلي؟

كتب ـ أحمد شاكر:

كشف نصر أبو الحسن حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية عن تقدمه باستقالته من رئاسة النادي الإسماعيلي.

وقال أبو الحسن، في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الأحد:"لم أتقدم بالاستقالة ولايوجد شيء في هذا السياق وأتواجد باجتماع رابطة الأندية بصورة طبيعية".

من المنتظر أن تناقش رابطة الأندية في اجتماعها اليوم، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في دوري نايل، شكل المسابقة في الموسم الجديد.

وسيناقش الاجتماع موقف الأندية من إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، وعدد الأندية التي سيتم تصعيدها في الموسم المقبل.

وسيتم الاتفاق بالتصويت بين الأندية الحاضرة، على ملامح الموسم المقبل هل سيقام بمجموعتين أم سيقام بنظامه المعتاد من مجموعة واحدة، وعن توقيت بدء المسابقة وفقًا للأجندة الدولية.

ويتذيل فريق الإسماعيلي جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز الثامن و 3 نقاط عن مودرن فيوتشر صاحب المركز السابع قبل جولتين من نهاية الموسم.

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