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على خطى الزمالك.. قرار عاجل من بيراميدز ضد رابطة الأندية

03:18 م الأحد 18 مايو 2025

فريق بيراميدز

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كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، غياب نادي بيراميدز عن حضور اجتماع رابطة الأندية مع جميع الأندية، والمقرر له اليوم من أجل تحديد شكل مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وجاء قرار بيراميدز بالامتناع عن حضور اجتماع رابطة الأندية المصرية اليوم بسبب القرارات الأخيرة فيما يخص إلغاء خصم نقاط الأهلي.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قرر مقاطعة الاجتماع المقرر لرابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأحد، لمناقشة ووضع تصورات لشكل مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وجاء قرار نادي الزمالك اعتراضاً على الطريقة التي تُدار بها المسابقة هذا الموسم، والمعبرة عن غياب العدالة والنزاهة والشفافية، وهذا بدليل القرار "المجحف" الذي أصدره مجلس إدارة الرابطة بخصوص عقوبات مباراة القمة الأخيرة، والتي انسحب منها فريق الأهلي يوم 11 مارس الماضي.

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