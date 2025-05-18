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محمد عبد المنعم يحتفل بتأهل نيس لملحق دوري أبطال أوروبا (صورة)

03:03 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 4 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 4 صورة
    محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي
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كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل المدافع المصري محمد عبدالمنعم، المحترف ضمن صفوف نادي نيس الفرنسي، بتأهل فريقه رسميًا إلي ملحق دوري أبطال أوروبا.

وضمن نادي نيس المركز الرابع في جدول الترتيب الدوري الفرنسي الذي اختتم أمس السبت، ليشارك رسميًا في الملحق المؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/26؛ إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى البطولة، في حين يخوض صاحب المركز الرابع ملحقًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس، صورة للفريق احتفالاً بالتأهل للمقعد الأوروبي، وذلك بتواجد محمد عبدالمنعم الذي شارك الصورة عبر حسابه الرسمي بـ منصة التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وخاض فريق نيس مواجهة قوية أمس السبت أمام نظيره بريست، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 6-0 ليختتم المسابقة بفوز عرضه وضعه في المركز الرابع.

واختتم نيس الموسم الكروي بالدوري الفرنسي وهو في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، وذلك بعدما خاض 34 لقاء، حيث فاز في 17 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر في 8.

محمد عبدالمنعم

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محمد عبدالمنعم نيس الدوري الفرنسي دوري أبطال أوروبا نادي نيس
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