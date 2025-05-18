"ما يحدث حاليا مسرحية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

انتقد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، الرابطة المصرية واتحاد الكرة بسبب عدم وجود العدالة في اتخاذ القرارات، مشددا على غياب تكافؤ الفرص في البطولات المصرية.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هناك عوامل مساعدة للنادي المنافس تجعله قوي وهذا أمر لا يتواجد في دوريات العالم، لا أعلم سبب تغيير اللوائح بسبب النادي المنافس".

وأضاف: "ما نعيش فيه خلال الفترة الحالية هو مسرحية، وهناك أمور تحدث غريبة للغاية وعلى رأسها رحيل طاهر أبوزيد عن وزارة الشباب والرياضية في وقت سابق بسبب رغبته في تحقيق العدالة".

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قرر مقاطعة الاجتماع المقرر لرابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأحد، لمناقشة ووضع تصورات لشكل مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وجاء قرار نادي الزمالك اعتراضاً على الطريقة التي تُدار بها المسابقة هذا الموسم، والمعبرة عن غياب العدالة والنزاهة والشفافية، وهذا بدليل القرار "المجحف" الذي أصدره مجلس إدارة الرابطة بخصوص عقوبات مباراة القمة الأخيرة، والتي انسحب منها فريق الأهلي يوم 11 مارس الماضي.