إجراء رسمي من الزمالك بسبب "الإعلان المُسيء"

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن وجود حالة استياء لدى مجلس إدارة نادي الزمالك من الإعلان الذي بثته إحدى شركات الاتصالات خلال الساعات الماضية؛ إذ يروا أن "الإعلان مُسيء" للقلعة البيضاء وجماهيرها.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب إعلان "الشركة المسيء" لنادي الزمالك وجماهيره، بحسب وصفه.

ويستعد الزمالك في سياق آخر لدخول معسكر مغلق مساء اليوم تجهيزًا لماتبقى من منافسات الموسم عل مستوى الدوري أو كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره بتروجت يوم 24 مايو الجاري ضمن منافسات الدوري.

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 12 نقطة عن بيراميدز الوصيف، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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