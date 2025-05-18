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مصدر لمصراوي: اتجاه لإلغاء اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

02:21 م الأحد 18 مايو 2025

مقر الجبلاية

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كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر عن وجود اتجاه لدى مسؤولي اتحاد الكرة إلى إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقدوه مع أندية الدوري يوم 20 مايو الجاري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن الاجتماع كان لمنافشة شكل الدوري بالموسم المقبل ولكن يرى مسؤولو اتحاد الكرة الاكتفاء بالاجتماع الذي ستعقده رابطة الأندية في وقت لاحق من اليوم مع الأندية.

وأوضح المصدر أن هناك اجتماع سيجمع مسؤولي اتحاد الكرة مع رابطة الأندية قبل اجتماع الرابطة مع الأندية.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك 3 تصورات لدى رابطة الأندية بشأن آلية الهبوط خلال الموسم الحالي من الدوري المصري 2024-2025، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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