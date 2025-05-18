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تعليق ساخر من فاركو قبل مواجهة الأهلي الحاسمة للدوري (صورة)

02:25 م الأحد 18 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار نادي فاركو الجدل بعد نشره لصورة "ساخرة"، قبل مواجهته المرتقبة ضد النادي الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فاركو، يوم الأربعاء الموافق 28 مايو ضمن منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة للدوري المصري، حيث يحتاج الأحمر لتحقيق الفوز أمام فاركو، أو التعادل بأي نتيجة لحسم اللقب الـ45 رسميًا في ظل المطاردة الشرسة من بيراميدز الذي ينتظر سقوطه.

كيف علق حساب نادي فاركو على مباراته الأهلي ؟

نشر الحساب الرسمي لنادي فاركو، عبر "فيسبوك"، صورة ساخرة من فيلم "أمير البحار"؛ حيث يجلس أحد الممثلين يرتدي لون تيشرت فاركو، وخلفه ثلاثي يرتدون ألوان أحمر "إشارة للأهلي، وأبيض "إشارة للزمالك، وأزرق "إشارة لبيراميدز".

وكتب حساب فاركو معلقًا على هذه الصورة: "إحنا فين ويوم الأربعاء فين - انتو بتبصولي كده ليه".

في إشارة إلى أن بيراميدز ينتظر فوز فاركو على الأهلي ليخطف منه اللقب في الجولة الأخيرة.

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