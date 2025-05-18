"7 أهداف +90".. كيف اقترب الأهلي من لقب الدوري بـ"ضربات قاتلة"؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يقترب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخه، بعد موسم شهد العديد من التقلبات والصراعات المحتدمة، لكن ما ميّز الفريق الأحمر هذا العام كان قدرته على ضرب خصومه في الوقت القاتل.

ففي مشهد بات يتكرر، نجح لاعبو الأهلي في تسجيل أهداف حاسمة بعد الدقيقة 90، ليتم تغيير مسار مباريات كثيرة، ومُرجّحين كفة الفريق في سباق اللقب.

وخلال الموسم الجاري، سجل الأهلي 7 أهداف في الوقت بدل الضائع، 3 منها جاءت في مرحلة الحسم، وساهمت تلك الأهداف في حصد الفريق لـ5 نقاط كاملة، بالإضافة إلى حرمان منافسه المباشر بيراميدز من نقطتين ثمينتين.

كيف ساهمت 7 أهداف بعد الـ90 في تقريب اللقب للأهلي؟

أول أهداف الأهلي بعد الدقيقة 90 جاء في الجولة السادسة أمام المصري البورسعيدي، حين سجل محمد مجدي "قفشة" هدفًا في الدقيقة 96، ليحسم اللقاء بثنائية نظيفة.

وفي الجولة الثامنة، بصم إمام عاشور على ثاني الأهداف القاتلة أمام الجونة في الدقيقة 93، لتنتهي المواجهة أيضاً بفوز الأحمر 2-0.

لكن واحدًا من أهم أهداف الوقت الضائع جاء في الجولة 16 أمام حرس الحدود، عندما سجّل المغربي أشرف بن شرقي هدفًا قاتلًا في الدقيقة 93، مانحًا الأهلي فوزًا صعبًا 1-0 عزز من صدارته.

واختتم الأهلي الدور الأول بهدف آخر في الدقيقة 94 عبر مروان عطية من ركلة جزاء أمام طلائع الجيش، لتنتهي المواجهة بالفوز 2-0 في الجولة 17.

أما في مرحلة الحسم، كان الهدف الأغلى بلا شك، حين أطلق أحمد رضا تسديدة في الدقيقة 93 أمام بيراميدز، منقذًا الأهلي من خسارة محققة في الجولة الثانية.

الهدف منح الأهلي تعادل مثير ونقطة ثمينة وجرد بيراميدز من انتصار كان سيمنحه دفعة كبرى في سباق اللقب.

في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم، أضاف محمد هاني الهدف الخامس في مرمى حرس الحدود في الدقيقة 94.

وختم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قائمة الـ7 أهداف "المدمرين"، بهدف حاسم في الدقيقة 90+ ضد البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت أمس السبت في الجولة السابعة.

وبهدف وسام أبو على نجا الأهلي من فخ التعادل وأبقى الأهلي على حظوظه في التتويج باللقب حتى الجولة الأخيرة بيده لا بيد نتائج بيراميدز.