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المتحدة تعلن موعد ودية الأهلي وباتشوكا المكسيكي.. وتطرح تذاكر اللقاء

01:56 م الأحد 18 مايو 2025

احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في ا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة موعد إقامة المباراة الودية التي ستجمع فريقي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي ضمن التحضيرات لكأس العالم للأندية.

وأشارت الشركة عبر بيان رسمي صادر مساء أمس السبت إلى أن المباراة ستقام يوم 8 يونيو المقبل على ملعب تشيس في ولاية ميامي الأمريكية.

وأوضحت الشركة عبر البيان ذاته أن التذاكر قد أصبحت متاحة أمام الجماهير.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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الأهلي ضد باتشوكا موعد مباراة الأهلي وباتشوكا كأس العالم للأندية
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