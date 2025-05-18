"صعبان عليه نفسه".. هل يعاقب الأهلي علي معلول؟.. شوبير يوضح

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مشهد اعتراض التونسي، علي معلول لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على عدم مشاركته في مواجهة الأمس أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ناس كتير سألتني عن موقف علي معلول إمبارح وهل الأهلي هيعاقبه؟ يعاقبه ليه هو عمل إيه؟".

أكمل: "علي معلول الحكم صفر راح دخل أوضة اللبس، صعبان عليه نفسه، زعلان، لأن كابتن عماد قومه وقعده وبعدين قاله انزل وبعدين قاله استنى".

وأضاف: "علي معلول ليه تاريخ كبير واسم كبير جدا، صعبت عليه نفسه، والراجل لا عمل حاجة، ولا شوح، ولا اعترض، ولا اتكلم، ولا فتح بوقه حتى".

واختتم تصريحاته: "بالعكس مفيش أي مشكلة بالنسبة لـ علي معلول، وعلي مُقدر جدا من النادي الأهلي".

وحقق الأهلي الفوز على البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في الدقائق الأخيرة، من المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في الجولة السابعة من المرحلة الفاصلة لتحديد بطل الدوري المصري.

وحافظ الأهلي على صدارة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة قبل الجولة الأخيرة أمام فاركو، بينما يأتي بيراميدز وصيفًا في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة.