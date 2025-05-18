مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
20:00

فياريال

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

أول الغائبين.. الأهلي يفتقد هداف الفريق أمام باتشوكا المكسيكي

01:08 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (11)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (14)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (10)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (3)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (6)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (7)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تحتضنها أمريكا في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وفي ظل استعداداته لمونديال الأندية، اتفق النادي الأهلي على خوض لقاء ودي أمام باتشوكا المكسيكي، يوم 8 من شهر يونيو المقبل في أمريكا.

سر غياب وسام أبو علي عن الأهلي أمام باتشوكا

تشهد مباراة الأهلى وباتشوكا يوم 8 يونيو المقبل، غياب هداف ومهاجم المارد الأحمر، وسام أبو علي.

ويأتي سر غياب المهاجم الفلسطيني، بسبب ارتباطه بالتواجد مع منتخب فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب فلسطين منذ أيام، عن قائمة الفدائيين لخوض التصفيات التي ستنطلق في الفترة من 2 إلى 10 يونيو، وبالتالي سيغيب مهاجم الأهلي عن اللقاء الودي للأهلي.

ومن المقرر أن ينضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي في أمريكا بعد انتهاء التصفيات وختام معسكر المنتخب الفلسطيني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي الأهلي باتشوكا الأهلي وباتشوكا منتخب فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم