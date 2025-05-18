أول الغائبين.. الأهلي يفتقد هداف الفريق أمام باتشوكا المكسيكي

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تحتضنها أمريكا في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وفي ظل استعداداته لمونديال الأندية، اتفق النادي الأهلي على خوض لقاء ودي أمام باتشوكا المكسيكي، يوم 8 من شهر يونيو المقبل في أمريكا.

سر غياب وسام أبو علي عن الأهلي أمام باتشوكا

تشهد مباراة الأهلى وباتشوكا يوم 8 يونيو المقبل، غياب هداف ومهاجم المارد الأحمر، وسام أبو علي.

ويأتي سر غياب المهاجم الفلسطيني، بسبب ارتباطه بالتواجد مع منتخب فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب فلسطين منذ أيام، عن قائمة الفدائيين لخوض التصفيات التي ستنطلق في الفترة من 2 إلى 10 يونيو، وبالتالي سيغيب مهاجم الأهلي عن اللقاء الودي للأهلي.

ومن المقرر أن ينضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي في أمريكا بعد انتهاء التصفيات وختام معسكر المنتخب الفلسطيني.