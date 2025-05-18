كيف أفادت ثنائية إمام وبنشرقي الأهلي في مشواره للحفاظ على الدوري؟

إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ساهمت ثنائية المغربي أشرف بنشرقي وإمام عاشور الهجومية في تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب مجموعة التتويج بالموسم الجاري من الدوري وقيادته للاقتراب من حسم اللقب.

أشرف بنشرقي صنع الهدف الأول الذي سجله إمام عاشور للأهلي خلال مباراته مساء يوم أمس السبت أمام ضيفه البنك الأهلي في لقاء انتهى بفوز القلعة الحمراء بثنائية مقابل هدف ليساهم الثنائي الذي سبق وتزامل بنادي الزمالك في 3 نقاط للأهلي بالمرحلة الحاسمة.

وسبق هذه المباراة أخرى حل بها الأهلي ضيفًا على نظيره سيراميكا ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة التتويج وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

الهدف كان من صناعة إمام عاشور لزميله أشرف بنشرقي الذي وصلته تسديدة أسكنها الشباك في الدقيقة 20 ليحصد ثلاثة نقاط صريحة للأهلي.

وهي الثنائية التي جعلت الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف قبل جولة من نهاية الموسم.

الأهلي يحتاج إلى فوز أو تعادل لحسم لقب الدوري أو ربما لا يحتاج لذلك حال تعادل بيراميدز في الجولة الأخيرة.

الأهلي من المقرر أن يختتم مشواره في الموسم الحالي باستضافة فاركو عند الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مايو، فيما سيلتقي فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا بالتوقيت ذاته.

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