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"مجانا".. هل يكون مهند علي أولى صفقات الزمالك؟

12:10 م الأحد 18 مايو 2025

العراقي مهند علي

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك، لضم العراقي مهند علي، مهاجم فريق الشرطة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "الغندور"، في برنامجه عبر قناة المحور، إن الزمالك قدم عرضًا رسميًا لضم، المهاجم العراقي مهند علي لاعب الشرطة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف أن الزمالك تواصل في الأيام الماضية مع المهاجم مهند علي لاعب الشرطة العراقي وقدم له عرضًا رسميًا لضمه هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وأضاف، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن كما أن اللاعب لديه عروض قوية من أندية عربية في الخليج وشمال إفريقيا ومن بينها نهضة بركان المغربي.

جدير بالذكر، أن مهند علي من مواليد عام 2000 خاض هذا الموسم 36 مباراة رفقة الشرطة العراقي بواقع 28 في الدوري العراقي و8 في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في أن يسجل 26 هدفا بواقع 25 في الدوري وهدف واحد في بطولة النخبة.

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