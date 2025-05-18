اجتماع هام لرابطة الأندية اليوم مع ممثلي الأندية.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة، لعقد اجتماعًا اليوم الأحد، بناء على دعوة مسبقة بحضور جميع الأندية اليوم 18 مايو لمناقشة العديد من النقاط حول شكل المسابقة بالموسم الحالي والجديد.

أبرز ما سيتم مناقشته في اجتماع الرابطة مع الأندية

من المنتظر أن تناقش رابطة الأندية في اجتماعها اليوم، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في دوري نايل، لحسم شكل المسابقة في الموسم الجديد.

حيث سيناقش الاجتماع موقف الأندية من إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، وعدد الأندية التي سيتم تصعيدها في الموسم المقبل.

وسيتم الاتفاق بالتصويت بين الأندية الحاضرة، على ملامح الموسم المقبل هل سيقام بمجموعتين أم سيقام بنظامه المعتاد من مجموعة واحدة، وعن توقيت بدء المسابقة وفقًا للأجندة الدولية.

وسينتهي الاجتماع بتحديد ملامح المسابقة للموسم الحالي والمقبل، حتى تتمكن رابطة الأندية من عرض ما تم الاتفاق عليه للاتحاد المصري لكرة القدم في الاجتماع المنتظر يوم الثلاثاء المقبل.