"سابوا كل حاجة ومسكوا في الـ30 ثانية".. رسالة نارية من شوبير بعد فوز الأهلي القاتل

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على فوز الأهلي في الوقت القاتل أمس، على حساب البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في الدقائق الأخيرة، من المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في الجولة السابعة من المرحلة الفاصلة لتحديد بطل الدوري المصري.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي كان عنده اصرار عنيف على المكسب، وسام أبو علي بيسجل هدف في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 95 و30 ثانية".

أكمل: "بتقولي الحكم كان مدي 5 دقائق وقت بدل ضائع؟ ولعب 5 دقائق ونص .. كان في حوالي دقيقة ونص أو دقيقتين كمان استغرقهم التغيير وبعضا من إضاعة الوقت عادي يعني".

وأوضح: "بس الناس سايبة كل المباراة وسايبة كل الأحداث وكل اللي حصل وماسكين في ده، ودي حاجة غريبة بصراحة".

وحافظ الأهلي على صدارة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة قبل الجولة الأخيرة أمام فاركو، بينما يأتي بيراميدز وصيفًا في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة.