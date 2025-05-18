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"ليه ربطنا بالأهلي؟ نحن أيضا أمام مهمة وطنية".. بيراميدز يوجه رسالة نارية للرابطة

10:48 ص الأحد 18 مايو 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

قال معتصم سالم مساعد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن النادي لم يتلق أي رد من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا في الجولة الأخيرة من الدوري.

وأوضح "سالم"، في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز: " كيف نتعامل مع مجلس الرابطة الذي لا يعير الأندية اهتماما على حد المساواة، ولا يدعمنا، بل يعوقنا عن تأدية مهمتنا الوطنية كممثل لكرة القدم المصرية في نهائي دوري الأبطال".

أضاف معتصم سالم أن النادي أرسل للرابطة طلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا الحاسمة والتي تقام بين مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا ولم يتم الرد علينا حتى الآن، متسائلا: "ما دخل الكرة المصرية ونادي بيراميدز أن يتم محاربته بهذه الصورة وحرمانه من حقه في تأجيل اللقاء حتى ينتهي من مباراتي نهائي دوري الأبطال، كي يتم مساعدة المنافس في قيد أحد اللاعبين بقائمته.

وأكمل: "ولماذا الإصرار على لعب نادي بيراميدز لمباراة سيراميكا يوم 28 مايو في ظل ارتباطاته المحلية والقارية، في حين أن المنافس من الممكن أن ينهي مبارياته في موعده دون ارتباطها بنادي بيراميدز، حتى يستعد لمهمته في كأس العالم للأندية؟".

جدير بالذكر، أن فريق بيراميدز حقق الفوز أمس على بتروجيت بهدفين دون رد، وفي المقابل حقق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، وواصل صدارته للدوري المصري برصيد 55 نقطة.

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