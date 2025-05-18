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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على البنك الأهلي؟ (كوميك)

12:02 ص الأحد 18 مايو 2025
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    مباراة الأهلي والبنك كوميك
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    كوميك مباراة الأهلي والبنك الأهلي
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    كوميك الأهلي والبنك
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 55 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة رقم 37 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز المارد الأحمر وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على البنك الأهلي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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