بعد نقاط البنك.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري الممتاز؟

كتب - محمد القرش:

واصل قطار النادي الأهلي مشواره نحو لقب الدوري المصري الممتاز رقم 45 عبر التاريخ.

وفاز المارد الأحمر على نظيره البنك الأهلي بهدف قاتل من وسام أبو علي في الدقيقة 90+6، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من مجموعة تحديد بطل الدوري الممتاز.

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري؟

تبقى للمارد الأحمر مباراة واحدة في المسابقة المحلية أمام فاركو يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

ويحتاج الأهلي للفوز على فاركو والوصول إلى النقطة 58 من أجل ضمان الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، دون النظر إلى نتيجة بيراميدز.

وحال تعادل الأهلي مع فاركو وفاز بيراميدز على سيراميكا هناك فرصة كبيرة للفوز بالدوري أيضًا، حيث يتفوق المارد الأحمر على الفريق السماوي في فارق الأهداف.

وإذا حقق فاركو الفوز على الأهلي، سيحتاج المارد الأحمر إلى تعثر بيراميدز أمام سيراميكا بالتعادل أو الخسارة.