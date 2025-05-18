مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
20:00

فياريال

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

بعد نقاط البنك.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري الممتاز؟

05:41 ص الأحد 18 مايو 2025

النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

واصل قطار النادي الأهلي مشواره نحو لقب الدوري المصري الممتاز رقم 45 عبر التاريخ.

وفاز المارد الأحمر على نظيره البنك الأهلي بهدف قاتل من وسام أبو علي في الدقيقة 90+6، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من مجموعة تحديد بطل الدوري الممتاز.

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري؟

تبقى للمارد الأحمر مباراة واحدة في المسابقة المحلية أمام فاركو يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

ويحتاج الأهلي للفوز على فاركو والوصول إلى النقطة 58 من أجل ضمان الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، دون النظر إلى نتيجة بيراميدز.

وحال تعادل الأهلي مع فاركو وفاز بيراميدز على سيراميكا هناك فرصة كبيرة للفوز بالدوري أيضًا، حيث يتفوق المارد الأحمر على الفريق السماوي في فارق الأهداف.

وإذا حقق فاركو الفوز على الأهلي، سيحتاج المارد الأحمر إلى تعثر بيراميدز أمام سيراميكا بالتعادل أو الخسارة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي البنك الأهلي بيراميدز الدوري المصري فرص فوز الأهلي بالدوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على البنك الأهلي؟ (كوميك)

إعلان

إعلان

الوزير يكشف موعد منع الميكروباص من السير على الدائري.. ويعلن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي.
10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار 60 يومًا.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة جديدة