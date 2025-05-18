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مشوار منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الأفريقية إلى "الميدالية البرونزية"

09:11 ص الأحد 18 مايو 2025
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    منتخب مصر للشباب
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    منتخب مصر للشباب
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    احتفالات منتخب مصر للشباب بالتأهل لكأس العالم (5)
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    احتفالات منتخب مصر للشباب بالتأهل لكأس العالم (3)
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    احتفالات منتخب مصر للشباب بالتأهل لكأس العالم (6)
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    مباراة منتخب مصر للشباب وغانا
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كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، نظيره نيجيريا في السادسة مساء اليوم الأحد، في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما (الميدالية البرونزية).

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقي تحت 20 عاما، خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025، بعد اعتذار كوت ديفوار عن البطولة.

مشوار منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الأفريقية

استهل منتخب مصر للشباب مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور المجموعات.

وفي الجولة الثانية من المجموعات، خسر منتخب مصر من سيراليون بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل مع زامبيا سلبيا ويفوز على تنزانيا بهدف نظيف.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، كأفضل ثالث ليضرب موعدا مع غانا.

تخطى منتخب مصر غانا في ربع النهائي بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، ليصل إلى نصف النهائي ويحسم بطاقة الصعود إلى كأس العالم.

وفشل منتخب مصر للشباب في التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بعد الهزيمة من المغرب بهدف نظيف، ليخوض لقاء تحديد المركز الثالث.

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منتخب مصر للشباب مصر ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما
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