أول تعليق من عماد النحاس على الفوز أمام البنك في الدوري الممتاز

كتب - محمد القرش:

أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه حقق فوزًا مهمًّا على حساب البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أبارك للجميع على الأداء والنتيجة في الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري، والاقتراب أكثر من تحقيق هدفنا بالفوز باللقب".

وأضاف: "كنا مميزين طوال شوطي المباراة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وأتمنى أن نحصد لقب الدوري الذي سيكون غاليًا على الجميع".

وواصل حديثه: "دفعت بعلي معلول لأسباب فنية بسبب قدراته ومناسبته لتوقيت المباراة، بعد المجهود الكبير الذي بذله إمام عاشور، مشددًا على أن الإصرار على الفوز كان أهم ما في المباراة".

وأشار النحاس إلى أن اللاعبين قدموا المطلوب منهم على أفضل وجه، وأن الجهاز الفني يدفع بالعناصر المناسبة، ومن الوارد أن يحدث تراجع بدني في بعض الفترات في نهاية الموسم نتيجة المجهود الكبير على مدار الفترة الماضية، وأن جميع العناصر الموجودة بقائمة الفريق على نفس القدر من الأهمية.

واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلاً إن القتال من أجل الفوز في اللحظات الأخيرة من أهم سمات الأهلي، وهو ما يعكس الروح التي يتحلى بها اللاعبون، لافتًا إلى أن الفريق لديه الوقت للتحضير للمباراة المقبلة أمام فاركو في ختام منافسات بطولة الدوري.