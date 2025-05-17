"في المتحف".. 18 صورة من حفل زفاف ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك

كتب - يوسف محمد:

تصوير - هاني رجب:

يحتفل نجم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم، بحفل زفاف ابنته في متحف الحضارة المصرية.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الرياضة المصرية وعدد من المشاهير، على رأسهم نجوم الفارس الأبيض، هشام يكن، أيمن يونس، حلمي طولان، عبد الحليم علي وحسام المندوه عضو مجلس إدارة الفارس الأبيض".

كما شهد الحفل حضور عدد من نجوم المنتخب المصري السابق، مثل: "حمادة صدقي، ضياء السيد، أحمد فتحي ونادر السيد"، وغيرهم من نجوم الكرة المصرية.

ويذكر أن أحمد سليمان، كان قد احتفل يوم 29 أبريل الماضي بعقد قران نجلته، بحضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية أيضًا.