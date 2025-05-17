كتب - محمد القرش:

تصوير - أحمد مسعد

قاد المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، الأهلي للفوز على البنك في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

وسجل وسام هدفا قاتلا في الدقيقة 90+6 بعدما كان المارد الأحمر متعادلا في النتيجة منذ نهاية الشوط الأول، بعد هدف ياو أنور للبنك في الدقيقة 45+1.

احتفال وسام ومغادرة معلول

وتوجه وسام أبو علي للجماهير مباشرة للاحتفال معهم بهدف الفوز، حيث احتفل أيضًا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس.

ولم يكتف وسام بالاحتفالات، حيث رصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد القاهرة الدولي توجه اللاعب صوب الجمهور ومعه عدد من لاعبي الأهلي لاستكمال الفرحة.

وبعد صافرة الحكم، توجه التونسي علي معلول إلى غرفة الملابس مسرعا بعد مشاركته بديلا لإمام عاشور في الدقيقة 90+1.

ترتيب الأهلي

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

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