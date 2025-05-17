كتب - يوسف محمد:

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا هاما على حساب فريق البنك الأهلي اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وفي السياق ذاته تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وواصل النادي الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 55 نقطة، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 53 في المركز الثاني بجدول الترتيب قبل جولة واحدة من النهاية.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل كالتالي:

1- الأهلي، 24 مباراة، 55 نقطة.

2- بيراميدز، 24 مباراة، 53 نقطة.

3- الزمالك، 23 مباراة، 41 نقطة.

4- البنك الأهلي، 23 مباراة، 37 نقطة.

5- المصري، 23 مباراة، 36 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا، 23 مباراة، 34 نقطة.

7- فاركو، 22 مباراة، 31 نقطة.

8- بتروجيت، 23 مباراة، 26 نقطة.

9- حرس الحدود، 22 مباراة، 23 نقطة.

أقرأ أيضًا:

ياو أنور يحرز هدف البنك الأهلي الأول في مرمى النادي الأهلي (فيديو)

الزمالك يعلن عودة ثنائي الفريق من الإصابة