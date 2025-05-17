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"بعد فوز الأهلي وبيراميدز".. جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري

10:37 م السبت 17 مايو 2025
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    الاحتفال بهدف إمام عاشور (5)
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (1)
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (3)
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    الاحتفال بهدف إمام عاشور (2)
  • عرض 11 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (3)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (2)
  • عرض 11 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (1)
  • عرض 11 صورة
    الجهاز الفني للأهلي
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (5)
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    بيراميدز ضد بتروجيت
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كتب - يوسف محمد:

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا هاما على حساب فريق البنك الأهلي اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وفي السياق ذاته تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وواصل النادي الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 55 نقطة، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 53 في المركز الثاني بجدول الترتيب قبل جولة واحدة من النهاية.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل كالتالي:

1- الأهلي، 24 مباراة، 55 نقطة.

2- بيراميدز، 24 مباراة، 53 نقطة.

3- الزمالك، 23 مباراة، 41 نقطة.

4- البنك الأهلي، 23 مباراة، 37 نقطة.

5- المصري، 23 مباراة، 36 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا، 23 مباراة، 34 نقطة.

7- فاركو، 22 مباراة، 31 نقطة.

8- بتروجيت، 23 مباراة، 26 نقطة.

9- حرس الحدود، 22 مباراة، 23 نقطة.

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