لأول مرة.. النحاس يقود الأهلي لرقم مميز في الدوري المصري 2024/25

كتب - محمد القرش:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقما مميزا في منافسات الدوري العام لموسم 2024/25.

وفاز المارد الأحمر على نظيره البنك الأهلي 2-1 بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، في الجولة السابعة من الدور النهائي لتحديد بطل الدوري الممتاز.

ويعد هذا هو الفوز الخامسة على التوالي للنادي الأهلي، ولأول مرة يحقق المارد الأحمر هذه السلسلة من الفوز بالموسم الجاري 2024/25.

وكان المدير الفني المؤقت، عماد النحاس، صاحب هذا الرقم المميز بعدما فاز على كل من: بتروجيت، حرس الحدود، المصري، سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي.

وعزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز.

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