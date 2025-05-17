موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري بعد الفوز على بتروجيت

كتب - نهى خورشيد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مشواره نحو حلم لقب الدوري المصري الممتاز، بخوض مواجهة جديدة وهامة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية في المسابقة المحلية.

وحقق الفريق السماوي فوزا هاما اليوم على نظيره بتروجيت بثنائية دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويحل بيراميدز ضيفاً على سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي بالنادي الأهلى جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز.

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