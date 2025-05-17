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لحسم اللقب.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على البنك

10:06 م السبت 17 مايو 2025

الأهلي ضد البنك الأهلي (1)

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كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي المارد الأحمر منافسه فاركو يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مجموعة حسم لقب الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز على فاركو من أجل الوصول للنقطة 58 وحصد لقب الدوري الممتاز للمرة 45 عبر التاريخ.

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