كتب - يوسف محمد:

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة المارد الأحمر في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وأحرز إمام هدف المارد الأحمر الأول، في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي اليوم، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهدف عاشور في مرمى البنك الأهلي اليوم، رفع عدد أهدافه إلى الهدف رقم 12 في المركز الأول بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري بالتساوي مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- إمام عاشور، الأهلي، 12 هدفا.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 12 هدفا.

3- ناصر منسي، الزمالك، 11 هدفا.

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف.

5- محمد بن حمودة، غزل المحلة، 9 أهداف.