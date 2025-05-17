تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك قبل مواجهة بتروجيت

كتب - محمد القرش:

أدى التونسي أحمد الجفالي تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب تحت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل خاض محمود جهاد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم لتجهيزه للانتظام في تدريبات الفريق في أقرب وقت ممكن.

وبدأ التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات الجري الخفيف على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان المثلوثي خضع من قبل لجراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي في الفترة الماضية لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.