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جلسة وضرورة استغلال.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجيت

08:30 م السبت 17 مايو 2025

مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 2_Easy-Resize.c

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كتب - نهى خورشيد

عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني عن أهمية الفترة المقبلة وطالب اللاعبين بالتركيز وتنفيذ التعليمات المطوبة، والتدريب بجدية.

وشدد أيمن الرمادي في حديثه على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأنسب، في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الدوري وكأس مصر.

وحرص المدير الفني على شرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال مران اليوم إطار الاستعداد للفترة المُقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

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