الأهلي يفوز على الزمالك في ثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على منافسه الزمالك في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات نصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة رجال.

وتقدم المارد الأحمر في جميع دقائق المباراة وجاءت نتيجة الفترات الـ4 كالتالي: 19-11، 39-29، 62-38، 78-52.

وكان الزمالك فاز بالمباراة الأولى بنتيجة 72-70، قبل أن يفوز الأهلي في المواجهة الثانية والثالثة لتصبح النتيجة 2-1.

ويتأهل الفريق الذي يفوز بثلاثة مباريات أولا، حيث يقام اللقاء الرابع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل الموافق 19 مايو في صالة برج العرب.

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