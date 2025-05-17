مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

0 2
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

البنك الاهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس

1 0
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الفرنسي

نانت

2 0
22:00

مونبيليه

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

0 1
22:00

اوكسير

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يفوز على الزمالك في ثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

08:26 م السبت 17 مايو 2025

الأهلي والزمالك كرة سلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على منافسه الزمالك في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات نصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة رجال.

وتقدم المارد الأحمر في جميع دقائق المباراة وجاءت نتيجة الفترات الـ4 كالتالي: 19-11، 39-29، 62-38، 78-52.

وكان الزمالك فاز بالمباراة الأولى بنتيجة 72-70، قبل أن يفوز الأهلي في المواجهة الثانية والثالثة لتصبح النتيجة 2-1.

ويتأهل الفريق الذي يفوز بثلاثة مباريات أولا، حيث يقام اللقاء الرابع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل الموافق 19 مايو في صالة برج العرب.

اقرأ أيضًا:

اتحاد السلة يغرم الزمالك بسبب مباراة الأهلي

مرموش يهدر ركلة جزاء لمانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي يفوز على الزمالك الأهلي كرة سلة الزمالك كرة سلة نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وجه طلبا لترامب.. ماذا قال الرئيس السيسي في كلمته بقمة بغداد؟