تغيير مفاجئ في تشكيل بيراميدز لمواجهة بتروجيت.. ما السبب؟

كتب - محمد القرش:

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، تغييرا في تشكيل مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على بتروجت في الثامنة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وخرج فيستون ماييلي من القائمة بعد إصابته بشد في الخلفية خلال الإحماء وشارك بدلا منه مروان حمدي في التشكيل الأساسي، وانضم دودو الجباس لقائمة المباراة.

تشكيل بيراميدز بعد التغيير

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - دودو الجباس.