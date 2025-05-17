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اتحاد السلة يغرم الزمالك بسبب مباراة الأهلي

07:42 م السبت 17 مايو 2025

الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

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كتب - نهى خورشيد

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة، عمرو مصيلحي، تغريم نادي الزمالك بسبب سباب الجمهور الجماعي في لقاء الأهلي الماضي.

وأعلن الاتحاد أن غرامة الزمالك تُقدر بـ 20 ألف جنيه مصري بعد خروج جمهور الفارس الأبيض عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة.

وكان الأهلي فاز على الزمالك في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025، ليعادل النتيجة مع الزمالك الذي فاز باللقاء الأول.

ونبه الاتحاد في بيانه على تغليظ العقوبة حال تكرر الأمر من جماهير الزمالك في المباراة الثالثة التي تقام الآن.

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