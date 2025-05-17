بهدف قاتل.. قطار الأهلي يدهس البنك في مشوار لقب الدوري رقم 45

متابعة - محمد القرش:

تصوير: أحمد مسعد

فاز النادي الأهلي على نظيره البنك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي: إمام عاشور، وسام أبو علي.

سجل هدف البنك الأهلي: ياو أنور

تشكيل الأهلي لمواجهة البنك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد هاني - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا .

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: جراديشار - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر.

تشكيل البنك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى - محمود الجزار - إسحاقو يعقوبو - هشام صلاح.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد فتحي - محمد إبراهيم - سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل - ياو أنور.

ملخص مباراة الأهلي والبنك

بداية المباراة

هجمة للأهلي يتصدى لها دفاع البنك الأهلي في الدقيقة 2

تشتيت من ياسر إبراهيم للكرة في الدقيقة 3

بطاقة صفراء لأسامة فيصل في الدقيقة 12

تسديدة صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها حارس البنك في الدقيقة 14

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 21

صارووووووخ من إمام عاشور ولكن البلعوطي ينقذ مرمى البنك الأهلي pic.twitter.com/11Buw5yYRt — ON Sport (@ONTimeSports) May 17, 2025

عرضية من محمد هاني إلى خارج الملعب في الدقيقة 23

خطأ لصالح البنك الاهلي بعد تدخل من كوكا في الدقيقة 35

تسديدة غير متقنة من جراديشار تمر أعلى مرمى البنك في الدقيقة 44

حكم المباراة يشهر 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

ياو أنور يسجل هدف التعادل للبنك في الدقيقة 45+1

هو ياو أنــــــــور .. سيد عبد الله يتقمص شخصية نيمار ويخترق دفاع الأهلي ويصنع هدف التعادل للبنك الأهلي

الأهلي 1 : 1 البنك الأهلي pic.twitter.com/vrkipYv8g4 — ON Sport (@ONTimeSports) May 17, 2025

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

بداية الشوط الثاني

مشاركة وسام أبو علي بدلا من جراديشار في الدقيقة 46

بطاقة صفراء لمحمود الجزار في الدقيقة 53

مشاركة عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بدلا من أكرم توفيق وأشرف بن شرقي في الدقيقة 62

مشاركة حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 76

تسديدة دون عنوان من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 83

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

مشاركة علي معلول بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 90+2

وسام أبو علي يسجل هدف فوز الأهلي في الدقيقة 90+6

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على البنك 2-1