مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

0 2
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

البنك الاهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس

1 0
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الفرنسي

نانت

2 0
22:00

مونبيليه

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

0 1
22:00

اوكسير

جميع المباريات

إعلان

بهدف قاتل.. قطار الأهلي يدهس البنك في مشوار لقب الدوري رقم 45

07:10 م السبت 17 مايو 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (3)
  • عرض 21 صورة
    الجهاز الفني للأهلي والبنك (1)
  • عرض 21 صورة
    الجهاز الفني للبنك الأهلي
  • عرض 21 صورة
    الجهاز الفني للأهلي والبنك (2)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (4)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (6)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (7)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (8)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (1)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (5)
  • عرض 21 صورة
    الجهاز الفني للأهلي
  • عرض 21 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (3)
  • عرض 21 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (2)
  • عرض 21 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (5)
  • عرض 21 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (4)
  • عرض 21 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (1)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (2)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (3)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - محمد القرش:

تصوير: أحمد مسعد

فاز النادي الأهلي على نظيره البنك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي: إمام عاشور، وسام أبو علي.

سجل هدف البنك الأهلي: ياو أنور

تشكيل الأهلي لمواجهة البنك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد هاني - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا .

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: جراديشار - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر.

تشكيل البنك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى - محمود الجزار - إسحاقو يعقوبو - هشام صلاح.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد فتحي - محمد إبراهيم - سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل - ياو أنور.

ملخص مباراة الأهلي والبنك

بداية المباراة

هجمة للأهلي يتصدى لها دفاع البنك الأهلي في الدقيقة 2

تشتيت من ياسر إبراهيم للكرة في الدقيقة 3

بطاقة صفراء لأسامة فيصل في الدقيقة 12

تسديدة صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها حارس البنك في الدقيقة 14

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 21

عرضية من محمد هاني إلى خارج الملعب في الدقيقة 23

خطأ لصالح البنك الاهلي بعد تدخل من كوكا في الدقيقة 35

تسديدة غير متقنة من جراديشار تمر أعلى مرمى البنك في الدقيقة 44

حكم المباراة يشهر 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

ياو أنور يسجل هدف التعادل للبنك في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

بداية الشوط الثاني

مشاركة وسام أبو علي بدلا من جراديشار في الدقيقة 46

بطاقة صفراء لمحمود الجزار في الدقيقة 53

مشاركة عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بدلا من أكرم توفيق وأشرف بن شرقي في الدقيقة 62

مشاركة حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 76

تسديدة دون عنوان من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 83

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

مشاركة علي معلول بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 90+2

وسام أبو علي يسجل هدف فوز الأهلي في الدقيقة 90+6

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على البنك 2-1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لحظة بلحظة الأهلي بث مباشر الأهلي الأهلي الأهلي مباشر الأهلي والبنك إمام عاشور ياو أنور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اتحاد السلة يغرم الزمالك بسبب مباراة الأهلي

إعلان

إعلان

وجه طلبا لترامب.. ماذا قال الرئيس السيسي في كلمته بقمة بغداد؟