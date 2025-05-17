تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

كشف طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى - محمود الجزار - إسحاقو يعقوبو - هشام صلاح.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد فتحي - محمد إبراهيم - سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل - ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد أبو جبل ، محمد عبد الغني، محمد بسيوني ، سيرجي أكا ، مصطفى عبد الرحيم ، أمير مدحت، أحمد ياسر ريان، أحمد مدبولي، أحمد النادري.