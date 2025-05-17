مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

0 0
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

البنك الاهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس

1 0
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الفرنسي

نانت

- -
22:00

مونبيليه

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اوكسير

جميع المباريات

إعلان

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

07:03 م السبت 17 مايو 2025

البنك الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

كشف طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى - محمود الجزار - إسحاقو يعقوبو - هشام صلاح.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد فتحي - محمد إبراهيم - سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل - ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد أبو جبل ، محمد عبد الغني، محمد بسيوني ، سيرجي أكا ، مصطفى عبد الرحيم ، أمير مدحت، أحمد ياسر ريان، أحمد مدبولي، أحمد النادري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البنك الأهلي الأهلي ضد البنك الأهلي موعد مباراة الاهلي الاهلي والبنك الاهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وجه طلبا لترامب.. ماذا قال الرئيس السيسي في كلمته بقمة بغداد؟