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ماييلي في الهجوم.. تشكيل بيراميدز أمام بتروجيت في الدوري الممتاز

06:56 م السبت 17 مايو 2025

الزمالك ضد بيراميدز (1)

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كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على بتروجيت في الثامنة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي.

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