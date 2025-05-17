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تشكيل الأهلي الرسمي أمام البنك في الدوري الممتاز

06:52 م السبت 17 مايو 2025

الأهلي

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كتب - نهى خورشيد

كشف عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأحمر الأساسي لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة البنك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد هاني - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا .

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: جراديشار - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر.

فيما ضمت دكة بدلاء الأحمر كلاً من:

خالد عبد الفتاح - وسام أبو علي - حسين الشحات - أشرف داري - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - علي معلول.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما احتل البنك المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

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