نجل عدلي القيعي يوجه رسائل نارية لميدو: كان لازم أشيلك من تحت إيده

كتب - محمد القرش:

دخل نجلي المدير السابق لتعاقدات النادي الأهلي، عدلي القيعي، في أزمة والدهما مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة تخطيط نادي الزمالك.

وبدأت القصة عندما كشف عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالأهلي أن ميدو كان يرغب في الانتقال للأهلي قبل عودته إلى مصر.

ورد ميدو على تلك التصريحات عبر بودكاست "ابن كارك": "جلست مرتين مع النادي الأهلي لكن لم أكن يوما قريبا من الانتقال إليه، حيث جلست معهم فقط من أجل الاستماع بعد ما طلبوا مني ذلك".

أضاف: "كل الاحترام للمهندس عدلي القيعي، لكنه يعلم أن حديثه غير صحيح، ويزعجني رؤية شخص كبير في السن يكذب".

وواصل: "يجب على الأبناء حماية آبائهم عندما يكبرون، ويمنعوه من الظهور المتكرر إعلاميا، رأينا نجوم قالوا تصريحات غير دقيقة في نهاية مشوارهم، وكان يجب على أسرهم مراعاة ذلك".

ورد محمد عدلي القيعي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "أنا فعلا كان لازم اتدخل عشان أشيلك أنت من تحت إيده يا مركز أنت يا صغير يا واعي".

وزاد: "ولما هو بيكذب ماردتش عليه ليه وقلت ماحصلش وهو بيقول لك في وشك في نفس اللقاء؟".

واختتم: "فعلا هو اللي معروف عنه انه كذاب وحسابه على طول متهكر، ربنا يصلح حالك وحالنا يابني".