تشكيل متوقع وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والبنك في الدوري الممتاز

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي تقام ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من موسم 2024/25 بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة

يقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتمتلك شبكة قنوات "أون سبورت" حقوق بث مباريات الدوري المصري في شمال إفريقيا والوطن العربي، حيث ينقل اللقاء عبر قناة "أون سبورت 1".

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك

حكم ساحة: محمود ناجي

مساعد أول: خالد السيد

مساعد ثان: عمر فتحي

حكم رابع: عمرو الشناوي

حكم تقنية فيديو: محمد الصباحي

مساعد تقنية فيديو: هاني خيري

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار (وسام أبو علي) - أشرف بنشرقي.

ترتيب الفريقين

يحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37.

ماذا يحتاج الأهلي من مباراة البنك؟

يسعى الأهلي للفوز على نظيره البنك من أجل الاقتراب من تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز رقم 45 تاريخيا، حيث يتبقى له مباراتين بـ6 نقاط، ويبعد عن منافسه بيراميدز بنقطتين.