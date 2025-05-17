محمد عودة مدربًا لغزل المحلة خلفًا لبابا فاسيليو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، تعيين محمد عودة مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفًا للقبرصي بابا فاسيليو.

وأشار نادي غزل المحلة، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت إلى أن الجهاز الفني المعاون لمحمد عودة يتكون من: سامح السقا (مدرب)، عبد الرحمن فهمي (مدرب)، محمد عثمان (مدرب للأحمال) بجانب وسام إسماعيل كمدرب لحراس المرمى.

وكان فريق غزل المحلة قد خسر برباعية نظيفة على يد ضيفه الجونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري ليعلن مجلس إدارة الشركة توجيه الشكر لبابا فاسيليو.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن موردن سبورت صاحب المركز السابع ونقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع المتذيل.

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