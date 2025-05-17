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حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لاعب بتروجيت قبل كأس العالم

04:38 م السبت 17 مايو 2025
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كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تشير إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع بتروجيت لضم اللاعب حامد حمدان الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية.

ونفى مصدر داخل النادي البترولي في تصريحات خاصة "لمصراوي" كل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن بتروجيت لم يتسلم أي عروض رسمية من قبل النادي الأهلي، أو عروض عن طريق الوكلاء.

ولفت لاعب خط الوسط الفلسطيني الأنظار خلال الموسم الجاري، بعد تألقه بشكل لافت مع الفريق البترولي والمساهمة في وصول النادي إلى مركز متقدم في أول موسم.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 24 عاما إلى بتروجيت في موسم 2023/24 قادما من المجد السكندري، في صفقة انتقال حر.

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